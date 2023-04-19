ФСБ и МВД начали массовые проверки из-за утечки данных о российских силовиках – СМИ

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ФСБ и Главное управление собственной безопасности МВД начали массовые проверки в УВД по Центральному столичному округу из-за утечки данных российских силовиков по запросам граждан Украины. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

До этого телеграм-канал Baza сообщал, что проверки ведутся в течение нескольких недель и уже есть задержанные. Отмечается, что чаще всего запросы приходили о доставке информации относительно судей, силовиков и специальных субъектов.

По словам собеседника ТАСС, некоторые сотрудники полиции изучали личные данные силовиков и отправляли их заказчикам, которые обещали за это денежное вознаграждение. Среди заказчиков также были граждане Украины.

Ранее сообщалось, что сотрудники ФСБ смогли задержать агента Службы безопасности Украины (СБУ) и его пособника в Херсонской области.

Отмечалось, что злоумышленники собирали информацию о местах расположения и планах передвижения российской армии. Полученные сведения о передвижении подразделений и видах российских вооружений пересылались через мессенджеры представителям СБУ.

