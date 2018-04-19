Google запретил использовать свою сеть для обхода блокировок

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Компания Google запретила разработчикам приложений использовать свою сеть для обхода блокировок. В пресс-службе поисковика отметили, что такое изменение было запланировано давно.

Речь идет о технологии Domain fronting, благодаря которой пользователи могли игнорировать государственные блокировки и заходить даже на запрещенные сайты, сообщает "Газета.ру".

Одними из первых нововведение заметили разработчики браузера Tor, который популярен среди хакеров, торговцев наркотиками и других нарушителей закона.

16 апреля 2018 года Роскомнадзор приступил к блокировке мессенджера Telegram на территории РФ. Причиной стал отказ предоставления спецслужбам ключей для дешифрации. Основатель мессенджера Павел Дуров пояснил, что это невозможно технически. Противостояние длилось с 2017 года.

В результате Роскомнадзор заблокировал более 15 миллионов IP-адресов во время блокировки Telegram. Блокировка популярного мессенджера Telegram стала самой масштабной операцией ведомства.

17 апреля Роскомнадзор потребовал от Apple и Google удалить мессенджер из магазинов приложений. Помимо этого, в черный список попали подсети, которые использовались для обхода ограничений.

Накануне глава Роскомнадзора Александр Жаров заявил о том, что все действия ведомства сопровождались перепиской с администрацией Amazon и Google.