19 апреля 2018, 19:34Технологии
Google запретил использовать свою сеть для обхода блокировок
Фото: ТАСС/Сергей Коньков
Компания Google запретила разработчикам приложений использовать свою сеть для обхода блокировок. В пресс-службе поисковика отметили, что такое изменение было запланировано давно.
Речь идет о технологии Domain fronting, благодаря которой пользователи могли игнорировать государственные блокировки и заходить даже на запрещенные сайты, сообщает "Газета.ру".
Одними из первых нововведение заметили разработчики браузера Tor, который популярен среди хакеров, торговцев наркотиками и других нарушителей закона.
16 апреля 2018 года Роскомнадзор приступил к блокировке мессенджера Telegram на территории РФ. Причиной стал отказ предоставления спецслужбам ключей для дешифрации. Основатель мессенджера Павел Дуров пояснил, что это невозможно технически. Противостояние длилось с 2017 года.
В результате Роскомнадзор заблокировал более 15 миллионов IP-адресов во время блокировки Telegram. Блокировка популярного мессенджера Telegram стала самой масштабной операцией ведомства.
17 апреля Роскомнадзор потребовал от Apple и Google удалить мессенджер из магазинов приложений. Помимо этого, в черный список попали подсети, которые использовались для обхода ограничений.
Накануне глава Роскомнадзора Александр Жаров заявил о том, что все действия ведомства сопровождались перепиской с администрацией Amazon и Google.