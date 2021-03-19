Эксперты предупредили об опасности использования WhatsApp

Фото: depositphotos/Fesenko

Специалисты предупредили граждан России об опасности использования мессенджера WhatsApp в связи с изменениями политики конфиденциальности и пользовательского соглашения. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на исследование Научно-технического центра (НТЦ) ФГУП "Главный радиочастотный центр".

Как уточняется, все эти изменения увеличивают риск глобальной слежки американских спецслужб за пользователями, а также манипулирования их мнением.

Эксперты напомнили, что WhatsApp, Facebook и Instagram подчиняются американским законам, согласно которым компании должны предоставлять спецслужбам соответствующий доступ и ключи шифрования.

"Имея столь широкие полномочия и значительные материально-технические ресурсы, американские спецслужбы могут осуществлять тотальный государственный шпионаж не только за своими гражданами, но и за миллионами пользователей по всему миру", – подчеркивают авторы исследования.

Ранее в приложении WhatsApp стали появляться уведомления о новых правилах пользования и политике конфиденциальности. Если пользователь откажется от условий, его учетная запись будет сохранена, но доступа к полной функциональности приложения уже не будет. В частности, WhatsApp заблокирует функцию отправки и чтения сообщений.

