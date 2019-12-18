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Общество

18:30

Роскомнадзор заблокировал сервис Lostfilm.tv

технологии кино общество культура

Фото: lostfilm.tv

Роскомнадзор заблокировал сервис Lostfilm.tv. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Отмечается, что доступ был ограничен на постоянной основе из-за жалобы от американской компании Warner Bros. Она выдвинула претензию к компании из-за незаконного распространения сериала "Супергерл" (Supergirl).

Кроме Lostfilm.tv, американская компания выдвинула претензии также к сайтам filmhd1080.net, hdkinozor.ru, kinotan.ru, tracktor.in, retre.org и turboserial.net.

Сервис LostFilm.tv был основан в 2005 году. Проект посвящен лучшим зарубежным сериалам. На сайте публиковались анонсы сериалов и отдельных серий, новости из мира телевидения, фотографии и информация об актерах.

Ранее сообщалось о блокировке ресурса Moonwalk. Стриминговый плеер Moonwalk, неизвестные владельцы которого получали деньги за встроенную в видео рекламу, работал с 2013 года. На сервере хранилось 26 тысяч фильмов и 10 тысяч сериалов.

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