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Технологии

16 декабря, 20:21

Роскомнадзор внес "Яндекс.Дзен" в реестр распространителей информации

технологии

Фото: depositphotos/leungchopan

Сервисы "Яндекс.Дзен" и ura.news внесены в реестр организаторов распространения информации (ОРИ). Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу Роскомнадзора.

"Компания Yandex Services AG, обеспечивающая функционирование сервиса "Яндекс.Дзен", и ООО "Сибирско-Уральская Медиакомпания", обеспечивающая функционирование ресурса www.ura.news, внесены в реестр организаторов распространения информации в сети интернет на основании уведомления 10.12.2019 и 13.12.2019 соответственно", – говорится в сообщении.

Сейчас в реестре находятся следующие сервисы ООО "Яндекс": mail.yandex.ru, disk.yandex.ru, local.yandex.ru. Также туда входят социальные сети "ВКонтакте", "Одноклассники" и сервисы от mail.ru, Snapchat и другие.

Согласно российскому законодательству, ресурсы, внесенные в реестр ОРИ, должны хранить переписку пользователей в течение шести месяцев и предоставлять данные по требованию специальных служб. Если сайты отказываются принять условия регулятора, то их могут заблокировать на территории РФ.

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