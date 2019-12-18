Роскачество рассказало, как выбрать и безопасно использовать IP-камеру

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Беспроводная камера дает возможность удаленно записывать видео и транслировать запись в интернет. Однако такая камера может представлять угрозу для конфиденциальности личной жизни граждан. Об этом рассказали в Роскачестве.

По словам экспертов, IP-камеры позволяют проводить видеотрансляции из любой точки мира. Для получения доступа к трансляции достаточно ввести IP-адрес, логин и пароль.

Получить доступ к камере могут и злоумышленники, предупреждают в Роскачестве. Наиболее частыми причинами взлома являются использование стандартных или слишком простых паролей, а также экономия производителей камер на информационной безопасности продукции.

Специалисты советуют не покупать дешевые камеры малоизвестных фирм, у которых нет обновляемого сайта и работающей службы поддержки. Кроме этого, не следует использовать установленные по умолчанию пароли, а сложные – обновлять раз в несколько месяцев. В целях безопасности лучше не использовать незащищенные Wi-Fi-сети: в метро, кафе, аэропортах и других местах.

Ранее российские специалисты по информационной безопасности рассказали, что вся современная техника пригодна для прослушки и слежки за людьми. Проблема кроется в ядрах ARM-процессоров, которые есть во всех телефонах, планшетах, умных телевизорах и бытовой технике.

