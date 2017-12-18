Искусственный интеллект выиграл в покер почти 2 миллиона долларов

18 декабря, 14:58
Фото: ТАСС/Валерий Матыцин
Раскрыт принцип работы искусственного интеллекта Libratus, которому удалось одолеть лучших игроков в покер, сообщает "Лента.ру".
Ученые университета Карнеги-Меллон опубликовали статью с детальным описанием трехстороннего подхода, используемого программой Libratus для учета скрытой информации. Благодаря такому подходу искусственный интеллект может угадывать, какие карты находятся на руках у противника и блефует ли он.
В январе Libratus одержал победу над лучшими игроками в безлимитный техасский холдем – популярную разновидность покера. Игра продолжалась 20 дней, было произведено 120 тысяч раздач. По результатам игры искусственный интеллект разгромил каждого из своих оппонентов в отдельности, получив 1,8 миллиона долларов в фишках.
По словам исследователей, Libratus состоит из трех модулей. Первый модуль рассчитывает так называемую "абстракцию" игры, выявляя общие черты между ставками и комбинациями. Так программа разрабатывает детальную стратегию на первые раунды торговли и "черновую" стратегию для следующих раундов.
Далее при помощи суперкомпьютера Bridges второй модуль программы способен менять стратегию в соответствии с действиями соперника. Третий модуль позволяет совершенствовать стратегию в процессе игры, анализируя размер ставок противника.
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