Искусственный интеллект выиграл в покер почти 2 миллиона долларов

Фото: ТАСС/Валерий Матыцин

Раскрыт принцип работы искусственного интеллекта Libratus, которому удалось одолеть лучших игроков в покер, сообщает "Лента.ру".

Ученые университета Карнеги-Меллон опубликовали статью с детальным описанием трехстороннего подхода, используемого программой Libratus для учета скрытой информации. Благодаря такому подходу искусственный интеллект может угадывать, какие карты находятся на руках у противника и блефует ли он.

В январе Libratus одержал победу над лучшими игроками в безлимитный техасский холдем – популярную разновидность покера. Игра продолжалась 20 дней, было произведено 120 тысяч раздач. По результатам игры искусственный интеллект разгромил каждого из своих оппонентов в отдельности, получив 1,8 миллиона долларов в фишках.

По словам исследователей, Libratus состоит из трех модулей. Первый модуль рассчитывает так называемую "абстракцию" игры, выявляя общие черты между ставками и комбинациями. Так программа разрабатывает детальную стратегию на первые раунды торговли и "черновую" стратегию для следующих раундов.

Далее при помощи суперкомпьютера Bridges второй модуль программы способен менять стратегию в соответствии с действиями соперника. Третий модуль позволяет совершенствовать стратегию в процессе игры, анализируя размер ставок противника.