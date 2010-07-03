Пользователи пожаловались на сбои в работе WhatsApp

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Во вторник в ряде стран пожаловались на проблемы в работе мессенджера WhatsApp. Об этом сообщает сервис Downdetector, отслеживающий функционирование популярных интернет- ресурсов.

Отмечается, что большинство жалоб на неполадки поступило от пользователей из стран Европы. Были замечания о некорректной работе сервиса из Бразилии, Колумбии и Перу.

Многие отметили проблемы с отправлением и получением сообщений, таких пользователей – 78%, другие столкнулись с невозможностью соединения – 18%, третьи не увидели время последних действий других пользователей – 3%. О сбоях в России пока речи не шло.

Ранее пользователи по всему миру сообщили о неполадках в работе электронной почты Gmail. На некорректную работу почты пожаловались в США, Бразилии, Германии и Австрии.

