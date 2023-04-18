В РФ могут начать регулировать деятельность сервисов по бронированию отелей и билетов

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В России предлагают ввести регулирование деятельности сервисов по бронированию отелей и билетов. Такие поправки хотят внести в закон "Об основах туристской деятельности в РФ", сообщает ТАСС.

В пояснительной записке к документу говорится, что туристическая отрасль состоит из большого количества разных субъектов, в том числе туроператоров, турагентов, субагентов, владельцев агрегаторов информации об услугах по перевозке и/или размещению. При этом закон не регулирует деятельность такого субъекта, как владелец агрегатора информации об услугах по перевозке и/или размещению.

Если добавить в закон такой термин, это разграничит деятельность и ответственность каждого из вышеуказанных субъектов. Также в современное состояние приведут понятийный аппарат туристической отрасли.

Документ предлагает закрепить обязанность владельца агрегатора доводить необходимые сведения о поставщиках услуг до заказчика. Это позволит гарантировать прозрачность выбора соответствующего поставщика услуг.

Такие поправки призваны устранить возможность предложения туристам несертифицированных объектов размещения или неверифицированных туристических продуктов.

Документ разработала группа депутатов во главе с первым заместителем председателя комитета Госдумы по туризму и развитию туристической инфраструктуры Николаем Валуевым. На рассмотрение нижней палаты парламента он пока не внесен.

Российские авиакомпании начали принимать меры по увеличению спроса и формированию доступных цен на билеты. В Минтрансе отметили, что работы по субсидированию полетов внутри страны на летний сезон продолжаются. Программа, ранее действовавшая с ноября 2022 года по март 2023 года, была продлена. Для этого федеральный бюджет выделил 25,3 миллиарда рублей.

Ранее заместитель министра транспорта РФ Игорь Чалик заявлял, что авиабилеты на внутренние рейсы в этом году могут подорожать на 15–30% в сравнении с прошлым годом в связи с сокращением объемов субсидирования. Он объяснил это тем, что выделение субсидий еще не было одобрено. В связи с этим Минтранс может сократить количество рейсов.



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