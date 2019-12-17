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Технологии

14:33

Данные миллиона россиян выявили на зарубежном сайте

технологии безопасность

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Роскомнадзор выявил зарубежный сайт, на котором были представлены персональные данные миллиона жителей России и Казахстана. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Речь идет об интернет-ресурсе nomerekaterinburga.com, домен которого располагается во Франции.

"В базе интернет-ресурса в алфавитном порядке собраны сведения (фамилии, имена, отчества, домашние адреса и телефоны) миллиона россиян", – рассказали в ведомстве.

Отмечается, что за рубежом хранились данные граждан РФ из 60 городов страны. В связи с этим управление Роскомнадзора по Курганской области подало иск о защите прав субъекта персональных данных.

Известно, что через суд удалось добиться блокировки зарубежного сайта, на котором хранились персональные данный граждан РФ. На данный момент ресурс внесли в Реестр нарушителей прав субъектов персональных данных. Позже будет ограничен доступ к этому порталу.

Ранее эксперт дал советы, как защитить личные данные на смартфоне. К утечке могут привести как мобильные приложения, отслеживающие телефонные разговоры, так и поисковые запросы пользователей.

Эксперт рассказал, как защитить личные данные на смартфоне

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