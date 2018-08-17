Пользователи пожаловались на сбои в работе Facebook

17 августа, 23:19
Фото: портал Москва 24/Яна Дейнега
Пользователи Facebook из разных стран пожаловались на проблемы в работе соцсети вечером 17 августа. Это подтвердил сервис Downdetector, занимающийся мониторингом популярных площадок в интернете.
Уточняется, что 45% пользователей заявили о трудностях с подключением к Facebook. Примерно 30% не смогли войти в свои аккаунты, а еще 23% пожаловались на сбои в работе мобильного приложения.
По данным Downdetector, трудности возникли, главным образом, у европейских пользователей Facebook. Чаще всего жалобы поступали от жителей Великобритании, Франции, Германии, Испании и Италии.
Кроме того, неполадки в работе соцсети 17 августа зафиксировали в Грузии, Венгрии, Дании, а также в США, Мексике, Индии, Австралии и Японии.
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