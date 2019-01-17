На сайте РТРС запустили обратный отсчет до отключения аналогового вещания

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На сайте РТРС запущен таймер обратного отсчета до отключения аналогового вещания.

"До первой волны отключений остается 24 дня. 11 февраля РТРС отключит аналоговые передатчики в Магаданской, Пензенской, Рязанской, Тульской, Ульяновской, Ярославской областях и Чеченской республике", – говорится в сообщении.

Отключение будет производиться поэтапно для максимально комфортного перехода граждан России на цифровое телевидение. С января по июнь 2019 года пройдут три этапа отключения: 11 февраля, 15 апреля и 3 июня.

Ранее сообщалось, что аналоговое кабельное телевидение сохранится в Москве при переходе на цифровое телевещание с 15 апреля. На сегодняшний день жители Москвы получают телевизионный сигнал двумя способами: по кабелю (примерно 99%), либо через индивидуальные или коллективные антенны.

Специалисты московского филиала ФГУП "Российская телевизионная и радиовещательная сеть" рассказали горожанам, как подключить цифровое и аналоговое ТВ на одном телевизоре.

С января 2019 года абонентам крупнейших московских операторов кабельного телевидения стало доступно более 50 цифровых каналов. Почти 99 процентов домов и квартир столицы подключено к кабельному телевидению. Аналоговый эфирный сигнал вещания получают примерно 0,4 процента населения, в основном жители ТиНАО и единичные домохозяйства в других округах.