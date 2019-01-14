Москвичам стало доступно более 50 цифровых телеканалов

С января 2019 года абонентам крупнейших московских операторов кабельного телевидения стало доступно более 50 цифровых каналов. Об этом сообщает официальный портал мэра и правительства Москвы со ссылкой на городской департамент информационных технологий.
Почти 99 процентов домов и квартир столицы подключено к кабельному телевидению. Аналоговый эфирный сигнал вещания получают примерно 0,4 процента населения, в основном жители ТиНАО и единичные домохозяйства в других округах.
В 2019 году в России запустят цифровое эфирное телевещание. В Москве аналоговое вещание отключат 15 апреля 2019 года. Когда трансляция прекратится, на экранах телевизоров появится сообщение о необходимости перехода на прием цифрового сигнала. Для этого владельцам телевизоров, выпущенных после 2012 года, нужно будет перенастроить их с помощью пульта. Обладателям старых телевизоров необходимо приобрести цифровую приставку.
С запуском сети цифрового вещания россияне получат бесплатный набор из 20 телеканалов высокого качества. В первый пакет телевизионных и радиоканалов войдут "Первый канал", "Россия 1", "Матч ТВ2, НТВ, "Петербург − 5 канал", "Культура", "Россия 24", а также "Карусель", ОТР и "ТВ Центр". Во второй пакет включили телеканалы "Домашний", "Пятница", "Звезда","Рен ТВ", "Спас", СТС, "Мир", ТНТ и "Муз-ТВ".
Столичные власти разработают программу адресной помощи льготным категориям москвичей для перехода с аналогового телевидения на цифровое.
В конце ноября Тверская область стала первым российским регионом, перешедшим на цифровое ТВ.
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