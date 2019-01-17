Игорь Жижикин возглавил комитет по московскому бизнесу

Фото: пресс-служба Tele2

Генеральный директор "Tele2 Москва" Игорь Жижикин переизбран председателем комитета по московскому бизнесу Ассоциации менеджеров России.

Комитет по московскому бизнесу был основан в 2017 году и стал 15-й по счету профессиональной единицей Ассоциации менеджеров. Комитет объединяет предпринимателей и представителей организаций Москвы и Подмосковья и позволяет ассоциации организовать сотрудничество государства и бизнеса в сфере развития деловой активности в столице.

Жижикина избрали на должность председателя комитета второй раз. Его прошлое председательство продлилось полтора года, и за это время в комитете обсуждались вопросы развития бизнес-климата в Москве. В заседаниях принимали участие, в частности, топ-менеджеры крупнейших деловых сообществ, среди которых GfK Rus, "М.Видео", банк "ФК Открытие", РБК.

В 2018 году исполнительный директор Ассоциации менеджеров Вячеслав Евсеев заявлял, что Москву отличает высокая концентрация крупного бизнеса и конкурентная среда. По его словам, Жижикин, являясь авторитетным менеджером на московском рынке, вносит свой вклад в повышение эффективности работы ассоциации.