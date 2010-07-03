Airbus к 2030 году может разработать самолет, безопасный для окружающей среды

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Авиаконцерн Airbus потенциально может разработать не загрязняющий окружающую среду самолет к 2030 году. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на информационное агентство Bloomberg.

Предполагаемая разработка может быть 100-местным лайнером, предназначенным для региональных рейсов.

Ранее крупные авиаперевозчики договорились о совместной работе, направленной на сокращение опасных выбросов в атмосферу к 2050 году. Речь велась о двукратном уменьшении влияния самолетов на окружающую среду.

"Сегодня нет единого решения для выполнения обязательств в 2050 году, но есть ряд решений, которые, если собрать их вместе, приведут к этой цели", — заявила исполнительный директор компании Airbus ExO Alpha Сандра Шеффер.

По словам специалиста, в настоящий момент авиакомпании анализируют возможные альтернативные источники топлива. Новейшие технологии, считает она, особенно уместны будут на маленьких воздушных суднах.

