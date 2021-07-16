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Технологии

12:56

Сайт Минобороны заработал после DDoS-атаки

технологии

Фото: depositphotos/VitalikRadko

Официальный сайт министерства обороны России, который подвергся DDoS-атаке из-за рубежа, снова стал доступен пользователям, сообщает РИА Новости.

Минобороны сообщило, что в районе 10:00 сайт mil.ru подвергся атаке из-за пределов РФ. При этом работоспособность программно-технической инфраструктуры сайта не была нарушена. Около 12:25 сайт снова заработал.

DDoS – это атака на вычислительные ресурсы, которая ставит целью сделать их недоступными для пользователей. Атака проводится с использованием одного или множества компьютеров, которые направляют большое количество запросов на атакуемый сайт.

Последние крупные атаки на российские ресурсы были зафиксированы во время прямой линии с Владимиром Путиным. В ходе прямой линии организаторы не смогли наладить связь с жительницей Кузбасса, которая намеревалась рассказать о проблемах с ремонтом в детском садике-школе.

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