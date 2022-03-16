Специалисты Wildberries устранили более 90% ошибок в работе приложений и сайта

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Специалисты интернет-магазина Wildberries устранили более 90% неполадок в работе мобильных приложений и сайта, сообщает РИА Новости со ссылкой на компанию.

"В ближайшее время будут исправлены оставшиеся технические неполадки", – говорится в сообщении.

Также специалисты продлили срок возврата товаров надлежащего качества через пункты выдачи. Помимо этого, был увеличен срок их хранения в пунктах выдачи.

После массовых жалоб пользователей на проблемы в работе сервиса Wildberries начал внутреннее расследование.

Первые сбои произошли 14 марта. 49% пользователей отмечали проблемы в работе мобильного приложения. У 40% возникали сложности с отслеживанием заказа, еще у 11% были неполадки с сайтом компании.

На следующий день пользователи вновь столкнулись с данными проблемами. К 07:43 по московскому времени было зафиксировано 2 327 жалоб. Они поступали из Москвы, Екатеринбурга и Новосибирска.