Сбой произошел на сайтах нескольких аэропортов Германии

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Александра Липкина

Сайты нескольких аэропортов ФРГ в настоящее время недоступны. Об этом сообщает новостной портал Focus online.

Сервера перестали отвечать в аэропортах Дортмунда, Дюссельдорфа и Нюрнберга. В последнем предположили, что причина заключается в хакерской атаке, из-за чего сайт получил большое количество запросов и перестал работать. В настоящее время сотрудники пытаются устранить сбой.

Сайт воздушной гавани Эрфурт/Веймар также не отвечает. Сейчас провайдер уточняет, не является ли это хакерской атакой.

По данным издания, информации о влиянии сбоя на перелеты пока что нет.

Ранее сообщалось, что в работе IT-систем одного из крупнейших авиаперевозчиков Lufthansa Group произошли продолжительные сбои. Ответственность за сбои взяли на себя российские хакеры группировки KillNet.

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