14:07Технологии
Сбой произошел на сайтах нескольких аэропортов Германии
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Александра Липкина
Сайты нескольких аэропортов ФРГ в настоящее время недоступны. Об этом сообщает новостной портал Focus online.
Сервера перестали отвечать в аэропортах Дортмунда, Дюссельдорфа и Нюрнберга. В последнем предположили, что причина заключается в хакерской атаке, из-за чего сайт получил большое количество запросов и перестал работать. В настоящее время сотрудники пытаются устранить сбой.
Сайт воздушной гавани Эрфурт/Веймар также не отвечает. Сейчас провайдер уточняет, не является ли это хакерской атакой.
По данным издания, информации о влиянии сбоя на перелеты пока что нет.
Ранее сообщалось, что в работе IT-систем одного из крупнейших авиаперевозчиков Lufthansa Group произошли продолжительные сбои. Ответственность за сбои взяли на себя российские хакеры группировки KillNet.
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