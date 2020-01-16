"Запрет обработанных фотографий не поможет в борьбе с фейками" – Кожевникова

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Актриса театра и кино, депутат Госдумы 6-го созыва Мария Кожевникова заявила, что борьба против "отфотошопленных" фотографий в Instagram ни к чему не приведет. Об этом она рассказала сайту Москва 24.

Ранее стало известно, что представители социальной сети Instagram приняли решение бороться с отретушированными снимками. Обработанные фото будет распознавать особый алгоритм. Пользователи при этом увидят фото, но вместе с ним приложение покажет предупреждение об искаженном контенте.

"Мне кажется, с одной стороны, наверно, направление правильное – бороться с фейковой информацией. Сейчас каждый может про кого-то или про что-то написать, выдавать за действительность свои фантазии и бред… То есть бороться с фейками нужно, но мне кажется, что не совсем этим инструментом, не фотошопом в фотографии", – заявила Кожевникова.

Девушка заявила, что новая функция будет неэффективной в борьбе с недостоверной информацией.

"Получается, человек может опубликовать фото, которое не будет противоречить нововведению, но написать все что угодно – и это не заблокируют, потому что блокируют фотографию за фотошоп. А ведь некоторые используют фотошоп, чтобы сделать какую-то красивую картинку, что-то интересное, творческое", – отметила актриса.

Новый алгоритм пока не применили на практике, однако он уже вызвал много споров. Особенно остро нововведение Instagram критикуют фотографы и художники, которые работают с цифровым искусством.

Ранее стало известно, что компания Facebook будет применять в одноименной социальной сети функцию регулирования количества демонстрируемой политической рекламы. Аналогичная возможность станет доступна и в Instagram.

