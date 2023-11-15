Instagram заблокировал аккаунты трех сыновей главы Чечни

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

Соцсеть Instagram (запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) заблокировала аккаунты сыновей главы Чечни Ахмата, Адама и Эли Кадыровых, а также страницу о работе главы региона Рамзана Кадырова. Об этом ТАСС рассказал министр по национальной политике, внешним связям, печати и информации республики Ахмед Дудаев.

Кроме того, по его словам, подверглись блокировке и три канала региональной гостелерадиокомпании "Грозный" на YouTube.

"Очевидно, что маленькая республика вызывает у заокеанских надзирателей "свободы слова" такой страх, что они так рьяно пытаются заглушить голос правды в информационном поле", – подчеркнул Дудаев.

При этом он считает, что такие действия со стороны западных компаний являются предвзятостью и лицемерием. Также министр указал на нарушение прав граждан, которые хотят знать правдивую информацию. В связи с этим, как утверждает Дудаев, принятое решение будет оспариваться.

Аккаунты Рамзана Кадырова блокировались в 2017 и 2018 годах. Тогда глава Чечни заявил, что это делалось из-за опасения американских властей, что жители США будут читать посты политика.

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