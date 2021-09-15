Эксперты-медики покажут ролики о борьбе с буллингом и депрессией в TikTok

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Эксперты Минздрава России и департамента здравоохранения Москвы примут участие в кампании, направленной на сохранение психологического благополучия. Об этом сообщает РИА Новости.

Тематические ролики будут публиковать в социальной сети TikTok, в аккаунте "Безопасный TikTok" @rusafety.

"Эксперты расскажут, как позаботиться о своем психологическом комфорте в любых жизненных ситуациях, поговорят о помощи себе и близким при признаках депрессии, а также обсудят способы поддержки и помощи при расстройствах пищевого поведения и буллинга", – заявили в пресс-службе платформы.

В трансляциях примут участие представители Минздрава России, Депздрава Москвы, "Травли NET" и фонда "Твоя территория", а также звезды и инфлюенсеры. Проект подготовлен в рамках Недели ментального здоровья.

Уполномоченный при президенте России по правам ребенка Анна Кузнецова ранее рассказала, что более половины детей в России сталкивались с буллингом. Треть детей не рассказывает о травле взрослым.

