Эксперты-медики покажут ролики о борьбе с буллингом и депрессией в TikTok

21:40
Фото: depositphotos/tbtb
Эксперты Минздрава России и департамента здравоохранения Москвы примут участие в кампании, направленной на сохранение психологического благополучия. Об этом сообщает РИА Новости.
Тематические ролики будут публиковать в социальной сети TikTok, в аккаунте "Безопасный TikTok" @rusafety.
"Эксперты расскажут, как позаботиться о своем психологическом комфорте в любых жизненных ситуациях, поговорят о помощи себе и близким при признаках депрессии, а также обсудят способы поддержки и помощи при расстройствах пищевого поведения и буллинга", – заявили в пресс-службе платформы.
В трансляциях примут участие представители Минздрава России, Депздрава Москвы, "Травли NET" и фонда "Твоя территория", а также звезды и инфлюенсеры. Проект подготовлен в рамках Недели ментального здоровья.
Уполномоченный при президенте России по правам ребенка Анна Кузнецова ранее рассказала, что более половины детей в России сталкивались с буллингом. Треть детей не рассказывает о травле взрослым.
"Вечер": травля в школе
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