В YouTube объяснили блокировку ролика о дискриминации вакцины "Cпутник V"

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Видеохостинг YouTube удалил видео о дискриминации вакцины "Спутник V" из-за того, что оно не соответствует правилам распространения медицинской информации о коронавирусе. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Google.

"Безопасность пользователей YouTube – наш главный приоритет. Контент, о котором идет речь, был удален, поскольку он нарушал правила в отношении ложной медицинской информации о коронавирусной инфекции COVID-19. В частности, часть видео напрямую связывала большое количеством смертей от коронавируса с вакцинацией", – заявили в пресс-службе компании.

Ранее Роскомнадзор потребовал от YouTube снять ограничения, наложенные на видеоролик депутата Госдумы Леонида Слуцкого о дискриминации российской вакцины от коронавируса "Спутник V".

Специалисты объяснили, что материал освещает проблемы пандемии коронавируса, вакцинации и затрагивает вопросы создания за рубежом барьеров для российского препарата.