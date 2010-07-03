Названы первые российские города для запуска 5G

Коммерческие зоны эксплуатации сетей 5G запустят сначала в Москве, Петербурге и Казани, рассказал вице-премьер России Максим Акимов.
Объясняется это спросом. А спрос будет там, где плотность соединений и скорость высокие, а задержка соединений низкая, объяснил он.
"Я думаю, что коммерческие зоны эксплуатации появятся в первую очередь в Москве и Санкт-Петербурге, Казани – там, где у нас сейчас существуют пилотные зоны", – цитирует вице-премьера РИА Новости.
Сейчас решается вопрос с частотным диапазоном, конверсией частотного спектра, отметил он. По словам Акимова, этот вопрос самый существенный. От него будет зависеть стоимость для потребителя, конфигурация рынка и условия работы игроков в нем.
Вице-премьер подчеркнул, что приоритет в создании и развитии сетей 5G в стране отдадут российским компаниям. Это необходимо для локализации нововведений в России. Значительная часть производителей оборудования при этом будет из Китая.
Ранее сообщалось, что связь 5G начнут испытывать в России этим летом. В Минкомсвязи предполагали, что пять тестовых зон сети 5G могут заработать в Москве к октябрю-ноябрю 2019 года.
Запуск 5G-сетей в мире произошел в конце 2018 года. Первыми стали жители Южной Кореи, где сеть пятого поколения заработала в декабре. В апреле 2019 года власти Японии бесплатно передали 5G-частоты четырем сотовым операторам.
А в России в июне состоялся первый видеозвонок с использованием сети 5G абонентом Tele2. Это было в Санкт-Петербурге накануне Петербургского международного экономического форума.
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