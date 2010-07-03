В России состоялся первый видеозвонок с использованием 5G

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В России состоялся первый видеозвонок с использованием сети 5G абонентом Tele2. Это произошло в Санкт-Петербурге накануне Петербургского международного экономического форума. Звонок подтвердил техническую возможность совместного использования инфраструктуры сети 5G разными операторами, что облегчает построение сетей и обеспечивает доступ к ним разных участников рынка.

Видеозвонок в сети 5G состоялся между абонентом Tele2 и клиентом "Мегафона" в Музее связи имени А. С. Попова: генеральный директор Tele2 Сергей Эмдин позвонил директору по техническим инновациям и инфраструктуре "Мегафона" Фредерику Ваносчуйзе.

На мероприятии в Музее связи также состоялся и международный звонок на базе 5G. Президент ПАО "Ростелеком" Михаил Осеевский позвонил президенту глобального подразделения сетей мобильной связи Nokia Томми Уитто в Хельсинки.

"Внедрение технологии 5G в России сопровождается активными дебатами игроков рынка и поисками путей развития стандарта в России. Участники отрасли единодушны в том, что запуск технологии в России нельзя затягивать. Эксперты обещали, что 2019 год станет переломным для развития стандарта во всем мире. Сегодняшний эксперимент доказывает, что знаковым этот год будет и для России", – заявил генеральный директор Tele2 Сергей Эмдин.

По его словам, все инфраструктурные сложности близки к разрешению – в том числе благодаря партнерствам сильных игроков и выбору модели совместной эксплуатации ресурсов.

"Сегодня мы демонстрируем не абстрактные сценарии применения технологии, а вполне конкретные, повседневные случаи ее использования. Они работают на улучшение клиентского опыта и приближают реальный запуск технологии в стране. Мы перешли от слов к делу и организовали первый 5G-звонок между абонентами двух операторов", – заключил Эмдин.

5G-звонки являются первым случаем практического применения технологии в стране. Они состоялись через 28 лет после первого в России звонка по сотовому телефону в Северной столице с участием Nokia. В 1991 году мэр Санкт-Петербурга Анатолий Собчак позвонил своему коллеге в США. Аппарат Nokia Mobira MD59-NB2, с которого звонил Собчак, весил 3 килограмма, а минута разговора обходилась в один доллар.