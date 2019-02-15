Посещаемость портала поставщиков увеличилась в 2,5 раза

Посещаемость портала поставщиков в прошлом году увеличилась в 2,5 раза, сообщил руководитель департамента экономической политики и развития столицы Владимир Ефимов на Российском инвестиционном форуме в Сочи.
"Около 1 миллиона уникальных пользователей пришли на портал поставщиков, автоматизирующий проведение оперативных закупок и выступающий витриной городской контрактной системы, в 2018 году", – отметил Владимир Ефимов.
Он отметил, что около ресурса сформировалось бизнес-сообщество, постоянно использующее портал в качестве инструмента для участия в закупках малого объема.
Вице-мэр обратил внимание, что росту посещаемости способствовал интерес со стороны пользователей из регионов.
"Наибольшую активность по посещаемости портала в 2018 году проявили представители Пермского края – 240 тысяч посещений. На втором месте Санкт-Петербург – 200 тысяч визитов, на третьем Пермь – 143 тысячи переходов, Краснодарский край – 80 тысяч", – сообщил руководитель столичного департамента по конкурентной политике Геннадий Дегтев.
На сегодняшний день уже 27 регионов работают с ресурсом.
Ранее Сергей Собянин сообщил, что портал поставщиков дал возможность развиваться малому бизнесу регионов и привлек для работы уже 27 субъектов России
Портал поставщиков – это интернет-ресурс для автоматизации деятельности участников размещения госзаказа и отдельных категорий юридических и физических лиц при заключении сделок.
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