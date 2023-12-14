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14 декабря, 17:40

Технологии

"Если бы районы умели говорить?" Москва 24 выпустила новый стикерпак

Фото: пресс-служба "Москва Медиа"

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Телеканал Москва 24 представил новый стикерпак в мессенджере Viber. Телеканал пофантазировал на тему "О чем бы рассказали районы, если бы умели говорить" и выпустил новый, яркий, эмоциональный стикерпак.

Также в канале Москва 24 в Viber ежедневно возможно поучаствовать в live-опросах программы "Жизнь в большом городе", выразить свое мнение об актуальных темах и узнать, что думают другие о жизни в мегаполисе. Каждый день новая тема и новый злободневный опрос.

Присоединиться к М24 в Viber, чтобы быть в курсе всех важных городских новостей, можно здесь.

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АО "Москва Медиа"
ИНН 7705194654

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