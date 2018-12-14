В Сети назвали стоимость новой модели Samsung Galaxy

14 декабря, 08:25
Фото: АР/Ahn Young-joon
В Сети появилась информация о стоимости новых моделей смартфонов Samsung Galaxy. Данные инсайдеров были опубликованы на портале Gizmodo.co.uk.
По информации источников, смартфон будет представлен в трех версиях: Galaxy S10, Galaxy S10+ и Galaxy S10 Lite. Обычная версия Galaxy S10 будет иметь 6,1-дюймовый экран Infinity O, версия S10+ – с диагональю 6,4 дюйма, а младшая модель S10 Lite – дисплей с диагональю 5,8 дюйма.
Как пишет издание, цена модели S10 Lite с объемом памяти 128 гигабайт составит 56 тысяч рублей, обычный Galaxy S10 с объемом 128 гигабайт можно будет купить за 67 тысяч рублей, а с объемом 512 гигабайт – за 84 тысячи рублей.
На февраль будущего года намечена презентация флагманского смартфона Galaxy S10. Galaxy F и модель S10, которая будет поддерживать мобильную сеть пятого поколения, представят в марте. Обозреватели не исключают, что гаджет с гибким экраном покажут публике на международной выставке мобильной индустрии Mobile World Congress. Официальный старт продаж запланирован на март.
Ранее специалисты Роскачества назвали лучшие смартфоны 2018 года. Эксперты провели новое тестирование смартфонов и составили рейтинг. В него попали 309 моделей. Каждый смартфон испытали по 229 параметрам безопасности и качества. Проверили эргономику, возможности телефона, звонки и смс, камеру, навигацию, музыку, интернет и другие функции.
Смартфоны испытали на прочность, многократно роняя их на пол, проверили устойчивость их дисплеев при помощи роботов, которые активно царапали экраны. Также испытатели проверили девайсы на влагостойкость с помощью специального дождя.
В лидерах в этом году оказались Samsung Galaxy Note 9, iPhone XS Max, iPhone XS, Samsung Galaxy S9, Samsung Galaxy S9+, Samsung Galaxy S8, Huawei Mate 20 Pro, iPhone XR, Samsung Galaxy S8+, iPhone 8 Plus, Huawei P20 Pro.
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