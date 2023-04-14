Эксперт объяснил отказ Apple от российских металлов

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Отказ Apple от российских металлов продиктован политической обстановкой в мире. Такое мнение в беседе с радиостанцией "Комсомольская правда" высказал гендиректор Информационно-аналитического агентства TelecomDaily Денис Кусков.

Аналитик отметил интерес зарубежной компании к российскому рынку и напомнил, что ранее Apple продавала в РФ около пяти миллионов устройств ежегодно. Поэтому самостоятельное решение компании об уходе с рынка РФ стало бы для нее невыгодным.

"Но есть общее мнение, что работать сейчас со страной, где есть определенные проблемы, нецелесообразно. И если они не уйдут сейчас, то стоимость их акций будет снижаться так, что они не отобьются даже за десятки лет. К сожалению, есть политическая ситуация, и бизнесмены не могут идти против стран, которые определяют деятельность любой компании", – пояснил Кусков.

По мнению эксперта, компания, вероятнее всего, продолжит закупать российские металлы, но уже через другие страны, в том числе через Казахстан, Китай и Индию. Аналогичным образом технику Apple сейчас закупает Россия.

Накануне стало известно, что Apple отказалась от российских вольфрама, тантала и золота при производстве техники. Решение, как было указано в отчете компании, было продиктовано американским правительством. Один из металлов – вольфрам – корпорация пока продолжает получать с подмосковного завода "Молирен".



Apple официально отказалась от поставок золота, вольфрама и тантала из России

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