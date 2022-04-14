Генеральным директором "Яндекса" назначен Артем Савиновский

Фото: Агентство "Москва"/Игорь Иванко

Генеральным директором "Яндекса" назначен глава медиасервисов Артем Савиновский. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на официальное заявление компании.

"Назначение вступает в силу 15 апреля 2022 года. Он заменит Елену Бунину, которая занимала пост генерального директора с декабря 2017 года", – говорится в сообщении.

2 апреля стало известно, что Елена Бунина уходит с поста гендиректора российского офиса "Яндекса". Причина такого решения не сообщалась. Тогда исполняющим обязанности гендиректора "Яндекса" был назначен Артем Савиновский.

