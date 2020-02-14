В России начали собирать первый самолет Ил-114-300

Фото: пресс-центр ОАК

Авиастроительная компания "МиГ" на заводе "Сокол" приступила к изготовлению отсеков фюзеляжа первого пассажирского самолета Ил-114-300​​​. Всего планируется изготовить семь отсеков, сообщает RT.

Самолет создается в рамках промышленной кооперации на предприятиях Объединенной авиастроительной корпорации. В 2019 году в подготовку производства инвестировали более 400 миллионов рублей.

Летом 2019 года гендиректор корпорации "МиГ" Илья Тарасенко сообщил, что первый полет нового Ил-114-300 планируют провести в ноябре 2020 года.

Пассажирский Ил-114-300 – усовершенствованная версия турбовинтового самолета Ил-114. Его планируют эксплуатировать на местных воздушных линиях. Серийное производство должно начаться в 2021 году.