08:29Технологии
В Роспатенте назвали отрасли, в которых наиболее активно патентуются новые технологии
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков
В Роспатенте перечислили отрасли, в которых в течение этого года больше всего внедрялись новые технологии. Об этом сообщает RT.
За 10 месяцев текущего года российские изобретатели подали большое количество заявок в следующих сферах:
- фармацевтика;
- медицина;
- хирургия;
- измерительные приборы;
- металлургия;
- инструментальная диагностика;
- навигационные технологии;
- органическая химия;
- микроэлектроника;
- станки.
По данным Роспатента, если сравнивать заявки на регистрацию изобретений с 2021 годом, в этом году резко увеличилось количество новых технологий в областях:
- хирургии (+43%);
- инструментальной диагностике (+42,5%);
- металлургии (+5,3%);
- навигационных технологиях (+2,2%).
Что касается полезных моделей, количество заявок на их изобретение существенно увеличилось в направлениях:
- станки (+19,4%);
- строительство зданий и сооружений (+13,5%);
- производство изделий из металлов и сплавов (+8,3%);
- оборудование железнодорожного транспорта (+1,1%).
В Роспатенте отметили, что почти все направления деятельности столкнулись в этом году с необходимостью импортозамещения. Российские организации поняли, что нуждаются в новых технологиях, и занялись решением этой проблемы.
Ранее стало известно, что в первом полугодии 2022 года россияне чаще всего патентовали изобретения в области металлургии, строительства зданий и сооружений, а также медицинских технологий, связанных с хирургией.
Сообщалось, что по итогам первых шести месяцев 2022 года россияне подали 8 846 заявок на патентование изобретений.
В сфере металлургии рост патентной активности составил 28,3% по сравнению с тем же периодом годом ранее. Каждая третья заявка (34%) была связана с получением цветных металлов.
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