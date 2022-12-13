В Роспатенте назвали отрасли, в которых наиболее активно патентуются новые технологии

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

В Роспатенте перечислили отрасли, в которых в течение этого года больше всего внедрялись новые технологии. Об этом сообщает RT.

За 10 месяцев текущего года российские изобретатели подали большое количество заявок в следующих сферах:

фармацевтика;

медицина;

хирургия;

измерительные приборы;

металлургия;

инструментальная диагностика;

навигационные технологии;

органическая химия;

микроэлектроника;

станки.

хирургии (+43%);

инструментальной диагностике (+42,5%);

металлургии (+5,3%);

навигационных технологиях (+2,2%).

станки (+19,4%);

строительство зданий и сооружений (+13,5%);

производство изделий из металлов и сплавов (+8,3%);

оборудование железнодорожного транспорта (+1,1%).

По данным Роспатента, если сравнивать заявки на регистрацию изобретений с 2021 годом, в этом году резко увеличилось количество новых технологий в областях:Что касается полезных моделей, количество заявок на их изобретение существенно увеличилось в направлениях:В Роспатенте отметили, что почти все направления деятельности столкнулись в этом году с необходимостью импортозамещения. Российские организации поняли, что нуждаются в новых технологиях, и занялись решением этой проблемы.

Ранее стало известно, что в первом полугодии 2022 года россияне чаще всего патентовали изобретения в области металлургии, строительства зданий и сооружений, а также медицинских технологий, связанных с хирургией.

Сообщалось, что по итогам первых шести месяцев 2022 года россияне подали 8 846 заявок на патентование изобретений.

В сфере металлургии рост патентной активности составил 28,3% по сравнению с тем же периодом годом ранее. Каждая третья заявка (34%) была связана с получением цветных металлов.

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!