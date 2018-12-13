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Технологии

13 декабря, 15:03

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Эксперт прокомментировал повышение цен на интернет

На сколько подорожает интернет в новом году?
технологии эксклюзив

Фото: depositphotos/pressmaster

Некоторые интернет-провайдеры в Москве повышают цены на свои услуги, сообщил "Коммерсантъ". Например, RiNet с 1 января 2019 года повышает стоимость на 5%, а цены на интернет-услуги у МГТС, по данным издания, возросли на 50 рублей.

Генеральный директор информационно-аналитического агентства TelecomDaily Денис Кусков рассказал в беседе с порталом Москва 24, что повышение цен – это общая тенденция для интернет-провайдеров.

"Действительно, тарифные планы сейчас пересматриваются многими операторами. Агентство TelecomDaily проводило в ноябре 2018 года всероссийское исследование, которое коснулось более ста крупнейших операторов фиксированного широкополосного доступа в России. 81% владельцев компаний, руководителей компаний высказали предположение, что будут поднимать ценовые характеристики на услуги интернета: в среднем это 8–15%", – сказал Кусков.

По его словам, основными факторами этому послужили "закон Яровой", повышение НДС с 18 на 20% со следующего года и слабый курс рубля. По словам Кускова, повышение цен коснется не только столицы, но и всей страны.

"Закон Яровой" вступил в силу 1 июля 2018 года. Согласно ему, операторы связи должны начать хранить записи разговоров, переписку, видео, изображения и другую коммуникацию абонентов в течение шести месяцев и по запросу предоставлять информацию спецслужбам.

Евгения Маркова

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