Эксперт прокомментировал решение "ВКонтакте" изменить настройки приватности

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Объявление о реформе системы приватности соцсети "ВКонтакте" на фоне уголовных дел за репосты прокомментировал директор информационно-аналитического агентства Telecomdaily Денис Кусков.

"С одной стороны, это правильно", − заявил эксперт в беседе с RT. В то же время он отметил, что "приватный профиль, открытый для друзей, − это тоже некая "ячейка" общественности, где можно излагать какие-то мысли". Если раньше пользователи высказывали свои идеи "публично", то есть широкому кругу пользователей, то теперь такие высказывания приобретут "локальный" характер, добавил Кусков.

"Главное, чтобы мессенджеры и социальные сети не использовались в противоправных целях", − подчеркнул эксперт. По его мнению, непозволительно, когда посты наносят вред конкретному человеку или государству в целом.

Ранее представители социальной сети "ВКонтакте" сообщили об изменении настроек приватности. Пользователи смогут полностью скрывать свой профиль от всех, кроме друзей, так как соцсеть обеспокоена преследованием за репосты.