"ВКонтакте" изменит настройки приватности

13 августа, 14:15
Фото: портал Москва 24/Яна Дейнега
Пользователи "ВКонтакте" смогут полностью скрывать свой профиль от всех, кроме друзей, заявил управляющий директор соцсети Андрей Рогозов на своей странице.
"Статистика показывает, что с течением времени ситуация с возбуждением уголовных дел за публикации в интернете ухудшается. Пользователи "ВКонтакте" все чаще становятся фигурантами подобных дел. И нас это чрезвычайно беспокоит. Правоохранительные органы часто не принимают во внимание контекст, не отличают публикацию от репоста, а изображение с сомнительной шуткой приравнивают к действительно опасным уголовным преступлениям", – заявил он.
Рогозов добавил, что будучи крупнейшей коммуникационной платформой, соцсеть обязана выполнять российские законы и содействовать поиску преступников. При этом руководство против того, чтобы пользователей необоснованно преследовали за публикации в интернете.
Сейчас соцсеть работает над дополнительными мерами, ограничивающими доступ к материалам пользователей. Все альбомы с сохраненными фото уже переведены в приватный режим по умолчанию и сохраненные изображения скрыты от внешних глаз.
В течение двух недель только авторы смогут просматривать списки людей, которые репостят записи. "Помимо этого, в течение месяца мы подготовим к запуску новую и, пожалуй, самую важную реформу приватности за последние несколько лет. Мы введем возможность сделать свой профиль полностью приватным, оставив его открытым только для друзей", – рассказал Рогозов.
Эти изменения – часть плана по развитию соцсети. Если будут предусмотрены дополнительные меры, то о них сообщат отдельно.
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