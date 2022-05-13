В WhatsApp появится функция расширенного поиска

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Новые поисковые фильтры появятся в мессенджере WhatsApp, сообщает "Газета.ру".

Уточняется, что поисковые фильтры в будущем станут доступны для iOS, Android и версии WhatsApp для компьютера после обновления. Новая функция предусматривает поиск сообщений среди чатов и непрочитанных сообщений, она находится на стадии разработки и пока остается недоступной для стандартных учетных записей мессенджера. При этом точные сроки ее появления пока неизвестны.

В настоящее время поисковые фильтры доступны только для бизнес-аккаунтов.

Ранее сообщалось, что в мессенджере WhatsApp можно сгенерировать отчет об активности пользователя.

В отчете будут содержаться данные о номере телефона пользователя, времени и количестве редактирований фотографии профиля и имени, заблокированных номерах и изменениях настроек конфиденциальности.

