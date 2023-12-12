"Яндекс" заявил о восстановлении работы своих устройств после сбоя

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Умные устройства "Яндекса" работают в штатном режиме после прошедшего сбоя. Об этом ТАСС заявили в пресс-службе компании.

"У некоторых пользователей возникали кратковременные трудности с управлением устройствами умного дома по Wi-Fi", – уточнили в фирме.

Вечером 12 декабря пользователи жаловались на неработоспособность умных лампочек, пультов и голосового помощника "Алиса". По большей части проблемы возникали у жителей Москвы, однако были сообщения и из разных регионов РФ, а также Минска.

Этим летом "Яндексу" уже приходилось восстанавливать после кратковременного сбоя работоспособность сервиса "Яндекс Маркет". У некоторых пользователей были временные трудности с доступом к веб-версии "Яндекс Маркета", но мобильная версия продолжала работать.

В октябре 2023 года компании Xiaomi также пришлось устранять неполадки на серверах, из-за которых у российских пользователей перестала работать умная техника.

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