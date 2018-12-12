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Роскомнадзор пригрозил заблокировать Google, если компания по-прежнему не будет фильтровать запрещенный контент. Об этом сообщил Интерфаксу замглавы ведомства Вадим Субботин.

По его словам, согласно нынешнему закону, за неисполнение требований Роскомнадзора поисковики наказывают административным штрафом, а не блокировкой. Однако представитель ведомства заверил, что ситуация может измениться. "Но вы понимаете, что если мы зайдем в тупик, то на законодательном уровне у нас есть все возможности, чтобы этот вопрос урегулировать", – заявил Субботин.

Он пояснил, что в случаях, когда иностранная компания системно не соблюдает законодательство РФ, власти могут внести изменения в федеральный закон "Об информации", и тогда нарушителей ждет "более суровое наказание – такое, как блокировка".

Субботин уточнил, что под запрещенным контентом закон подразумевает детскую порнографию, информацию о суицидах, наркотиках, продаже алкоголя и азартных играх. "Мы говорим об экстремизме и терроризме. Именно эта информация у нас запрещена. И именно ее мы хотим, чтобы Google фильтровал", – добавил замглавы Роскомнадзор. Он также выразил надежду, что Google начнет конструктивный диалог и до блокировки дело не дойдет.

Накануне Роскомнадзор оштрафовал Google на 500 тысяч рублей. Глава ведомства Александр Жаров не исключил, что в отношении Google могут возбудить еще одно дело, если компания не начнет удалять запрещенную информацию.

1 октября 2018 года в России вступил в силу закон, обязывающий поисковики подключаться к единому реестру запрещенной информации и фильтровать поисковую выдачу от сайтов из реестра.