"Okko Спорт" запустил подписку с доступом к турнирам Bellator

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"Okko Спорт" представил подписку "Okko MMA", которая открывает эксклюзивный доступ к турнирам Bellator.

Таким образом, сервис впервые в России покажет турниры Bellator в полном формате. Подписчики увидят все предварительные бои, церемонии взвешивания, материалы с пресс-конференций и другой эксклюзивный контент ключевого MMA-промоушена с 1 января 2021 года.

"Мы рады сотрудничеству с премиальным сервисом Okko Спорт и возможности показывать турниры Bellator российской аудитории на этой платформе. Благодаря подпискам Okko Спорт и Okko MMA просмотр Bellator стал удобнее, оставшись доступным по цене. Мы с нетерпением ждем января, когда сможем показать все мероприятия Bellator с участием постоянно появляющегося списка российских атлетов и профессиональных спортсменов со всего мира", – заявил генеральный директор Bellator в Европе Дэвид Грин.

Помимо этого, редакция "Okko MMA" будет создавать собственные аналитические и развлекательные программы. Пользователи сервиса смогут ежегодно смотреть порядка 70 часов эксклюзивных прямых трансляций. Также они получат доступ к архивному контенту – множеству схваток с тематическими подборками и удобной навигацией.

"Приятно, что Okko Sport собирается помочь вывести Bellator MMA на еще большую аудиторию в России. Поклонники этого вида спорта узнают, насколько увлекательны и зрелищны события Bellator. В списке Bellator 21 российский боец, так что мы теперь можем болеть за всех наших спортсменов, а также наблюдать за самыми захватывающими MMA-событиями, которые проходят по всему миру", – добавил многократный чемпион мира в единоборствах Федор Емельяненко.

Ранее книжный сервис "ЛитРес" совместно с платформой Okko провел опрос, посвященный экранизациям известных книг. Первое место рейтинга экранизаций занял "Гарри Поттер".

Кроме того, россияне считают очень удачными экранизации "Властелин колец" и "Зеленая миля". Также в рейтинге можно найти "Гордость и предубеждение" 1995 года, "Унесенные ветром", "Голодные игры" и "Побег из Шоушенка".