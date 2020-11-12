"Okko Спорт" запустил подписку с доступом к турнирам Bellator

15:56
Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин
"Okko Спорт" представил подписку "Okko MMA", которая открывает эксклюзивный доступ к турнирам Bellator.
Таким образом, сервис впервые в России покажет турниры Bellator в полном формате. Подписчики увидят все предварительные бои, церемонии взвешивания, материалы с пресс-конференций и другой эксклюзивный контент ключевого MMA-промоушена с 1 января 2021 года.
"Мы рады сотрудничеству с премиальным сервисом Okko Спорт и возможности показывать турниры Bellator российской аудитории на этой платформе. Благодаря подпискам Okko Спорт и Okko MMA просмотр Bellator стал удобнее, оставшись доступным по цене. Мы с нетерпением ждем января, когда сможем показать все мероприятия Bellator с участием постоянно появляющегося списка российских атлетов и профессиональных спортсменов со всего мира", – заявил генеральный директор Bellator в Европе Дэвид Грин.
Помимо этого, редакция "Okko MMA" будет создавать собственные аналитические и развлекательные программы. Пользователи сервиса смогут ежегодно смотреть порядка 70 часов эксклюзивных прямых трансляций. Также они получат доступ к архивному контенту – множеству схваток с тематическими подборками и удобной навигацией.
"Приятно, что Okko Sport собирается помочь вывести Bellator MMA на еще большую аудиторию в России. Поклонники этого вида спорта узнают, насколько увлекательны и зрелищны события Bellator. В списке Bellator 21 российский боец, так что мы теперь можем болеть за всех наших спортсменов, а также наблюдать за самыми захватывающими MMA-событиями, которые проходят по всему миру", – добавил многократный чемпион мира в единоборствах Федор Емельяненко.
Ранее книжный сервис "ЛитРес" совместно с платформой Okko провел опрос, посвященный экранизациям известных книг. Первое место рейтинга экранизаций занял "Гарри Поттер".
Кроме того, россияне считают очень удачными экранизации "Властелин колец" и "Зеленая миля". Также в рейтинге можно найти "Гордость и предубеждение" 1995 года, "Унесенные ветром", "Голодные игры" и "Побег из Шоушенка".
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: