Сбой произошел в работе сервисов "Яндекса"

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Пользователи сообщили о сбоях в работе сервисов компании "Яндекс". Это следует из данных на сайте Downdetector.

Уточняется, что 85% пользователей испытывают проблемы с работой сайта "Яндекса", кроме того, 11% жалуются на сбои в работе "Яндекс.Почты", 2% рассказали о проблемах в функционировании сервиса "Яндекс.Деньги".

Известно, что сведения о неполадках стали поступать около 13:45 по московскому времени. С проблемами столкнулись жители Москвы, Санкт-Петербурга, Волгограда, Краснодара, Казани, Красноярска и других городов.

Также известно о возможных проблемах в работе сервиса "Яндекс.Такси". Позднее там сообщили, что "Яндекс Go" устранил неполадки в своей работе, передает РИА Новости.

"По техническим причинам у некоторых пользователей могли наблюдаться проблемы с заказом такси. Сейчас сервис работает в штатном режиме. Мы приносим извинения за неудобства", – уточнили в сервисе.

Ранее российские пользователи Telegram жаловались на сбои в работе мессенджера. Перебои в работе начались примерно в 11:16 по московскому времени. Большинство пользователей не смогли подключиться к мессенджеру (84%), также у некоторых возникли проблемы с отправкой сообщений (15%).