Сбой произошел в работе сервисов "Яндекса"

14:41
Фото: depositphotos/kapustin_igor
Пользователи сообщили о сбоях в работе сервисов компании "Яндекс". Это следует из данных на сайте Downdetector.
Уточняется, что 85% пользователей испытывают проблемы с работой сайта "Яндекса", кроме того, 11% жалуются на сбои в работе "Яндекс.Почты", 2% рассказали о проблемах в функционировании сервиса "Яндекс.Деньги".
Известно, что сведения о неполадках стали поступать около 13:45 по московскому времени. С проблемами столкнулись жители Москвы, Санкт-Петербурга, Волгограда, Краснодара, Казани, Красноярска и других городов.
Также известно о возможных проблемах в работе сервиса "Яндекс.Такси". Позднее там сообщили, что "Яндекс Go" устранил неполадки в своей работе, передает РИА Новости.
"По техническим причинам у некоторых пользователей могли наблюдаться проблемы с заказом такси. Сейчас сервис работает в штатном режиме. Мы приносим извинения за неудобства", – уточнили в сервисе.
Ранее российские пользователи Telegram жаловались на сбои в работе мессенджера. Перебои в работе начались примерно в 11:16 по московскому времени. Большинство пользователей не смогли подключиться к мессенджеру (84%), также у некоторых возникли проблемы с отправкой сообщений (15%).
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: