Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Технологии

14:41

Сбой произошел в работе сервисов "Яндекса"

технологии

Фото: depositphotos/kapustin_igor

Пользователи сообщили о сбоях в работе сервисов компании "Яндекс". Это следует из данных на сайте Downdetector.

Уточняется, что 85% пользователей испытывают проблемы с работой сайта "Яндекса", кроме того, 11% жалуются на сбои в работе "Яндекс.Почты", 2% рассказали о проблемах в функционировании сервиса "Яндекс.Деньги".

Известно, что сведения о неполадках стали поступать около 13:45 по московскому времени. С проблемами столкнулись жители Москвы, Санкт-Петербурга, Волгограда, Краснодара, Казани, Красноярска и других городов.

Также известно о возможных проблемах в работе сервиса "Яндекс.Такси". Позднее там сообщили, что "Яндекс Go" устранил неполадки в своей работе, передает РИА Новости.

"По техническим причинам у некоторых пользователей могли наблюдаться проблемы с заказом такси. Сейчас сервис работает в штатном режиме. Мы приносим извинения за неудобства", – уточнили в сервисе.

Ранее российские пользователи Telegram жаловались на сбои в работе мессенджера. Перебои в работе начались примерно в 11:16 по московскому времени. Большинство пользователей не смогли подключиться к мессенджеру (84%), также у некоторых возникли проблемы с отправкой сообщений (15%).

Читайте также

© 2012 – 2020

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать