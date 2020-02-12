Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Технологии

21:46

Facebook обнаружил сеть связанных с "российской разведкой" аккаунтов

технологии происшествия

Фото: Москва 24/Яна Дейнега

Администрация социальной сети Facebook удалила три группы учетных записей из России, Ирана, Вьетнама и Мьянмы за нарушение политики компании об иностранном вмешательстве. Об этом говорится на сайте социальной сети.

Сотрудники компании удалили 78 аккаунтов в Facebook, 11 страниц, 29 групп и четыре аккаунта в Instagram. В сообщении говорится, что вмешательства происходили из России и концентрировались в большей степени на Украине и ее соседних странах.

Из сообщения следует, что некоторые владельцы аккаунтов выдавали себя за гражданских журналистов и пытались установить связь с политиками, представителями СМИ и общественными деятелями в регионе.

По мнению Facebook, удаленные страницы могут быть связаны с российскими службами военной разведки. Такие выводы соцсеть сделала по опубликованной информации о военной операции в Сирии, по ситуации с этническими меньшинствами в Крыму и крушению малайзийского Boeing в Донбассе в 2014 году.

Помимо этого, была удалена группа аккаунтов из Ирана и еще одна группа из Мьянмы и Вьетнама. Как отмечается, все три группы не были связаны между собой.

Читайте также

© 2012 – 2020

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Следите за новостями:

Больше не показывать
Яндекс.Метрика