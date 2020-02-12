Facebook обнаружил сеть связанных с "российской разведкой" аккаунтов

Фото: Москва 24/Яна Дейнега

Администрация социальной сети Facebook удалила три группы учетных записей из России, Ирана, Вьетнама и Мьянмы за нарушение политики компании об иностранном вмешательстве. Об этом говорится на сайте социальной сети.

Сотрудники компании удалили 78 аккаунтов в Facebook, 11 страниц, 29 групп и четыре аккаунта в Instagram. В сообщении говорится, что вмешательства происходили из России и концентрировались в большей степени на Украине и ее соседних странах.

Из сообщения следует, что некоторые владельцы аккаунтов выдавали себя за гражданских журналистов и пытались установить связь с политиками, представителями СМИ и общественными деятелями в регионе.

По мнению Facebook, удаленные страницы могут быть связаны с российскими службами военной разведки. Такие выводы соцсеть сделала по опубликованной информации о военной операции в Сирии, по ситуации с этническими меньшинствами в Крыму и крушению малайзийского Boeing в Донбассе в 2014 году.

Помимо этого, была удалена группа аккаунтов из Ирана и еще одна группа из Мьянмы и Вьетнама. Как отмечается, все три группы не были связаны между собой.

