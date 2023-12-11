Депутат МГД: сайт для записи на спортсекции стал примером эффективного IT-решения

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Новый сайт Мосгорспорта для записи на спортивные секции – пример эффективного IT-решения для жителей столицы. Об этом заявил председатель комиссии Мосгордумы по предпринимательству, инновационному развитию и информационным технологиям Валерий Головченко, сообщает Агентство "Москва".

По его словам, основная цель внедрения IT-решений в области государственных и муниципальных услуг – повышение скорости и эффективности решения вопросов, актуальных для москвичей. Так, был создан сайт "Запишись на спортивную секцию", чтобы жители могли записываться на бесплатные спортивные занятия. Используя его, жители города могут разобраться во всем разнообразии спортивных секций, выбрать занятия как для детей, так и для взрослых, а также быстро и удобно на них записаться, добавил Головченко.

Парламентарий отметил, что на сайте "Запишись на спортивную секцию" люди могут познакомиться с разными видами спорта. Кроме того, там можно посмотреть, где проходят занятия и в какое время. Выбрав подходящую секцию по параметрам, человек может сразу подать заявку с использованием учетной записи на mos.ru, подчеркнул Головченко.

Всего на сайте Мосгорспорта, продолжил он, для записи доступны свыше чем 3,8 тысячи групп и более 70 видов спорта в десяти столичных округах. После подачи заявки для записи в группу в течение десяти дней нужно прийти в окружное отделение Мосгорспорта и предоставить документы – паспорт или свидетельство о рождении, СНИЛС, медсправку, также необходима действующая регистрация в Москве. После проверки документов человеку дадут для подписания анкету-заявку и выдадут абонемент на посещение выбранных занятий, объяснил депутат.

По его мнению, в последние годы в столице произошла настоящая цифровая революция. Благодаря порталу mos.ru, цифровым государственным и муниципальным услугам каждый горожанин может решить свои вопросы через интернет. Он уверен, что с помощью единого сайта для записи на бесплатные занятия число занимающихся спортом москвичей вырастет.

Ранее Головченко сообщал, что площадки для дворового и уличного спорта дают горожанам новые возможности для занятий. Он уточнил, что бесплатная спортивная инфраструктура на свежем воздухе, которую можно использовать без графика, позволяет людям "двигаться в своем ритме". Чем больше будет подобных площадок, тем больше людей начнут заниматься своим здоровьем, подытожил он.

Москвичи смогут бесплатно посещать секции более чем по 70 видам спорта