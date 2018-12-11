Бесшумные субмарины появятся у берегов Камчатки

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Бригада электрических подводных лодок проекта 677 "Лада" появится на Камчатке. Эти бесшумные субмарины будут прикрывать стратегические ракетоносцы Тихоокеанского флота (ТОФ) России, пишет газета "Известия".

Как пояснили в Минобороны РФ, субмарины "Лада" оснащены с анаэробной (воздухонезависимой) энергетической установкой, поэтому им не нужно регулярно всплывать для подзарядки аккумуляторов. Наряду с высокой автономностью подводного плавания, эти подводные лодки известны как самые бесшумные из ныне существующих. Почти незаметные для средств радиолокационного обнаружения субмарины способны отследить цели на большем расстоянии, чем многие другие корабли. Помимо этого, уточнили специалисты, подлодки "Лада" могут быстро поражать множество целей: всего за несколько минут они выпускают до 18 торпед.

Как рассказал военный историк Дмитрий Болтенков, дизель-электрические субмарины проекта "Лада" лучше всего подходят для того, чтобы обеспечить прикрытие при развертывании атомных подводных лодок.

Ранее сообщалось, что Россия вышла на второе место по производству оружия в мире, уступая лишь США. Таковы данные доклада о военном производстве и экспорте за 2017 год, который опубликовал Стокгольмский институт исследования проблем мира.