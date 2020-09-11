Motorola планирует выпустить смартфон с украинским названием

Фото: ТАСС/ZUMA/Paco Freire

Компания Motorola планирует выпустить на рынок недорогой смартфон с поддержкой 5G. Особенностью устройства, как передает портал TechnikNews, станет его название – Kiev.

По данным инсайдеров, наименование не является окончательным. Отмечается, что кодовое название не указывает на то, как в конечном итоге будет указан новый телефон.

Смартфон будет работать на чипсете Snapdragon 690 – эта новейшая разработка была анонсирована летом 2020 года. Предполагается, что в гаджет также будет интегрирован модем Snapdragon X51 5G.

Память устройства ожидается на уровне 6 гигабайт оперативной и 128 гигабайт постоянной. Уточняется, что в устройство добавят OLED-экран, тройную камеру с главным сенсором на 48 мегапикселей и чип NFC для бесконтактных платежей.

Ранее профильные СМИ сообщили о переносе презентации новых смартфонов от компании Apple. По мнению агентства Bloomberg, презентацию не стоит ждать раньше октября.

