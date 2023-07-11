Российским производителям предложили перейти на смартфоны с ОС "Аврора"

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Российским производителям смартфонов и планшетов предложили придумать график портирования ОС "Аврора" от "Ростелекома" на свои устройства, а также приступить к продаже в потребительском сегменте. Такие рекомендации представил замглавы Минпромторга Василий Шпак, пишет "Коммерсант" со ссылкой на протокол совещания с производителями электроники и мобильных ОС.

По данным издания, на собрании присутствовали "Аквариус", "БайтЭрг", "Азимут", Yadro, F+Tech, разработчик ОС "Аврора" "Открытая мобильная платформа" (ОМП, принадлежит "Ростелекому") и другие. Ведомство заявило о планах запретить своим специалистам задействовать на работе планшеты от Apple и других иностранных производителей.

Источник газеты среди компаний по электронике заявил, что устройства на ОС "Аврора" могут пользоваться спросом лишь в госсекторе или в госкорпорациях. По его словам, у простых пользователей нет мотивации для отказа от привычного Android или iOS. У ОС "Аврора" выявили проблемы с портированием, в связи с чем у производителей реализация этой идеи может занимать до полугода, уточнили в газете.

Кроме того, при каких-либо аппаратных изменениях следует задействовать новую прошивку, для чего необходимо проводить процедуру портирования снова, поделился источник.

"Аврора" является первой российской мобильной операционной системой. Ее разработали на базе Sailfish OS. "Аврору" можно установить на любые мобильные устройства.

Ранее СМИ выяснили, что группа IT-компаний, в которую входят VK, "Яндекс", Сбер и "Ростелеком", хочет разработать российскую операционную систему для смартфонов. По данным прессы, ее создадут на базе Android.