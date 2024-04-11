Reuters: хакеры атаковали смартфоны iPhone почти в 100 странах

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Компания Apple разослала предупреждение пользователям iPhone в 92 странах о возможных угрозах со стороны шпионского ПО, сообщает Reuters со ссылкой на электронное уведомление одного из пользователей.

"Apple обнаружила, что вы стали жертвой атаки хакерского шпионского ПО, которое пытается удаленно скомпрометировать iPhone, связанный с вашим Apple ID. Вероятно, эта атака направлена именно на вас из-за того, кем вы являетесь или чем занимаетесь. Хотя невозможно достичь абсолютной уверенности при обнаружении таких атак, Apple очень доверяет этому предупреждению. Пожалуйста, отнеситесь к нему серьезно", – говорилось в предупреждении.

Корпорация порекомендовала всем получившим данное сообщение активировать на своих iPhone режим Lockdown Mode, так как он ограничивает возможности для атак шпионских программ, отключая некоторые функции. Кроме того, владельцам стоит обновить устройства до iOS 17.4.1 и в случае необходимости обратиться к экспертам.

Отмечается, что компания не раскрыла, кто и с какой целью проводил атаку. Какие страны попали под удар, также не известно.

Помимо этого, Apple добавила в документ поддержки iPhone информацию о работе уведомлений об угрозах и советы для пользователей, которые могли стать жертвами шпионских программ. В обновленном документе говорится, что при обнаружении подобных активностей вредоносных ПО пользователям автоматически отправляются уведомления по электронной почте и через iMessage. Пользователи, которые войдут на сайт Apple ID, также увидят баннер с уведомлением об угрозе наверху страницы.

Ранее владельцев iPhone предупредили о новом вирусе, который может красть личные данные. Троян для iPhone получил имя GoldPickaxe.iOS. Он способен похищать данные распознавания лиц, удостоверения личности и различные СМС, что позволяет злоумышленникам взламывать банковские счета своих жертв. Отмечается, что изначально вирус был разработан для устройств с системой Android.