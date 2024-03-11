Сайт РЖД восстановил работу

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Работа сайта РЖД восстановлена. Об этом сообщается в телеграм-канале компании.

В сообщении принесли извинения за доставленные неудобства.

Вечером 11 марта сайт РЖД был временно недоступен для некоторых пользователей по техническим причинам. При этом, как отмечала пресс-служба компании, приложение "РЖД Пассажирам", кассы на вокзалах и станциях работали в прежнем формате.

До этого пользователи жаловались на неполадки в работе мессенджера Telegram. Инцидент произошел 5 марта. Согласно данным платформы, сообщения о сбое начали поступать после 18:00 по московскому времени. К 19:29 жалоб стало меньше.

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