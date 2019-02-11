Семь регионов перешли на цифровое вещание

Семь российских регионов переходят на цифровое эфирное телевидение. Речь идет Магаданской, Пензенской, Рязанской, Тульской, Ульяновской и Ярославской областях, а также Республике Чечня.
"Доля аудитории в этих регионах, у которой аналоговое телевидение – единственный источник телесигнала, в каждом из этих регионов составляет от 0,5 процента до 3,2 процента", – сообщили в Российской телевизионной и радиовещательной сети (РТРС).
Россия с января 2019 года полностью перейдет от аналогового к цифровому телевещанию, сеть будет включать в себя два мультиплекса (пакета телеканалов) по 10 каналов, а также три радиоканала и будет доступна более 98 процентов населения. Пилотным регионом стала Тверская область – там аналоговый сигнал был отключен еще в декабре 2018 года.
Следующие два этапа перехода ждут регионы 15 апреля и 3 июня. Отключение аналогового сигнала в регионах будет происходить по мере их готовности.
В столице аналоговое эфирное вещание прекратится 15 апреля. Однако оно будет доступно москвичам даже после этой даты. Такая договоренность достигнута между городом и операторами кабельного телевидения. Это позволит тем, кто, например, в силу привычки, не хочет переходить на цифру или чьи телевизоры не способны принимать цифровой сигнал, продолжить смотреть любимые передачи, как прежде.
Специалисты московского филиала ФГУП "Российская телевизионная и радиовещательная сеть" рассказали горожанам, как подключить цифровое и аналоговое ТВ на одном телевизоре.
С января 2019 года абонентам крупнейших московских операторов кабельного телевидения стало доступно более 50 цифровых каналов. Почти 99 процентов домов и квартир столицы подключено к кабельному телевидению. Аналоговый эфирный сигнал вещания получают примерно 0,4 процента населения, в основном это жители ТиНАО и единичные домохозяйства в других округах.
Что нужно москвичам для настройки цифрового телевидения
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