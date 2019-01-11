Объявлена точная дата премьеры Samsung Galaxy S10

Samsung представит новый смартфон Galaxy в Сан-Франциско 20 февраля. Как сообщает портал CNet, дата презентации была объявлена на проходящей в Лас-Вегасе выставке бытовой электроники Consumer Electronic Show.
Компания презентует три модели – стандартный Galaxy S10, смартфон с увеличенным размером экрана S10 Plus и бюджетная модель S10 Lite или S10 E.
Не исключается, что Samsung покажет модель складывающегося смартфона Galaxy X, о разработке которого стало известно в ноябре.
Впрочем эксперты отмечают, что более вероятной площадкой для презентации этой модели мог бы стать Всемирный конгресс мобильной связи, который пройдет 25-28 февраля в Барселоне.
Ранее в Сети появилась информация о стоимости новых моделей смартфонов Samsung Galaxy. К примеру, цена модели S10 Lite с объемом памяти 128 гигабайт составит 56 тысяч рублей, обычный Galaxy S10 с объемом 128 гигабайт можно будет купить за 67 тысяч рублей.
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