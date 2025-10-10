ЕК проверяет YouTube, Apple и Google на соответствие законам ЕС о защите детей

Фото: depositphotos/2nix

Еврокомиссия инициировала проверку на соответствие правил Snapchat, YouTube, Apple и Google принципам защиты детей в соответствии с законом ЕС о цифровых услугах, говорится в заявлении, опубликованном на сайте Еврокомиссии.

Согласно документу, эти платформы должны предоставить подробную информацию о своих системах проверки возраста и методах блокировки доступа детей к незаконным продуктам, включая наркотики или вейпы, а также к вредному контенту, например к материалам, пропагандирующим расстройство пищевого поведения.

В частности, Snapchat должен отчитаться о мерах по недопущению к этой информации пользователей младше 13 лет, YouTube – о своей системе возрастных гарантий, а Google и Apple – о рисках загрузки несовершеннолетними приложений с содержимым сексуального характера.

Ранее Еврокомиссия оштрафовала компании Apple и Meta (признана в РФ экстремистской и запрещена) на 500 и 200 миллионов евро за нарушение правил конкуренции в Евросоюзе. Решение было принято после диалога с компаниями, в ходе которого они могли высказать свои аргументы и точки зрения.