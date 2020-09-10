Стали известны цены на новые приставки Xbox в России

15:40
Фото: twitter.com/Xbox
Корпорация Microsoft официально объявила дату поставки приставок Xbox Series X и Xbox Series S в Россию. Это произойдет 10 ноября, говорится на официальном сайте компании.
Сообщается, что самая мощная приставка Xbox Series X будет стоить около 45,6 тысячи рублей, а устройство Xbox Series S – 26 990 рублей.
Осуществить предзаказ приставки можно будет с 22 сентября. При этом с 17 сентября пользователи смогут оформить подписку Xbox Game Pass для компьютера.
"Добавление EA Play в подписку Xbox Game Pass подкрепляет наше представление о связи людей с играми, которые они любят, где бы они в них ни играли. После пяти лет работы с игровым сообществом Xbox мы рады дать возможность наслаждаться обеими подписками в новой форме", – сообщил вице-президент EA по стратегическому развитию Майк Бланк.
Ранее сообщалось, что Series S, вероятно, будет полностью цифровой консолью. Аналитики считают, что приставка будет приспособлена как для вертикального расположения, так и горизонтального.
Также есть сведения, что новая консоль будет поддерживать рейтрейсинг, низкую задержку управления, а также разрешение 4К для видео.
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