Стали известны цены на новые приставки Xbox в России

Фото: twitter.com/Xbox

Корпорация Microsoft официально объявила дату поставки приставок Xbox Series X и Xbox Series S в Россию. Это произойдет 10 ноября, говорится на официальном сайте компании.

Сообщается, что самая мощная приставка Xbox Series X будет стоить около 45,6 тысячи рублей, а устройство Xbox Series S – 26 990 рублей.

Осуществить предзаказ приставки можно будет с 22 сентября. При этом с 17 сентября пользователи смогут оформить подписку Xbox Game Pass для компьютера.

"Добавление EA Play в подписку Xbox Game Pass подкрепляет наше представление о связи людей с играми, которые они любят, где бы они в них ни играли. После пяти лет работы с игровым сообществом Xbox мы рады дать возможность наслаждаться обеими подписками в новой форме", – сообщил вице-президент EA по стратегическому развитию Майк Бланк.

Ранее сообщалось, что Series S, вероятно, будет полностью цифровой консолью. Аналитики считают, что приставка будет приспособлена как для вертикального расположения, так и горизонтального.

Также есть сведения, что новая консоль будет поддерживать рейтрейсинг, низкую задержку управления, а также разрешение 4К для видео.

